Макгрегор объяснил, почему США не победят Иран

Соединенные Штаты не победят Иран, поскольку используют устаревшие методы ведения боевых действий, пока Тегеран ведет войну будущего. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, текущие действия Вашингтона обречены на неудачу. Соединенные Штаты пытаются вести войну так, как они это делали «с 1944 года», а это «старый подход». Кроме того, указал эксперт, они столкнулись с противником, который ведет против них «войну будущего».

«Это война ракет, беспилотных и пилотируемых систем. Всего понемногу, но с максимальной точностью, с максимальным контролем и постоянным наблюдением. <…> США не выиграют эту войну, если будут действовать так, как сейчас», — сказал Макгрегор.

США могут выпустить «все ракеты до последней», но в итоге обнаружат, что это ни к чему не привело, констатировал военный.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

