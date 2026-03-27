Макгрегор объяснил, почему США не победят Иран

Полковник Макгрегор: США не победят Иран из-за устаревших методов ведения войны
Соединенные Штаты не победят Иран, поскольку используют устаревшие методы ведения боевых действий, пока Тегеран ведет войну будущего. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, текущие действия Вашингтона обречены на неудачу. Соединенные Штаты пытаются вести войну так, как они это делали «с 1944 года», а это «старый подход». Кроме того, указал эксперт, они столкнулись с противником, который ведет против них «войну будущего».

«Это война ракет, беспилотных и пилотируемых систем. Всего понемногу, но с максимальной точностью, с максимальным контролем и постоянным наблюдением. <…> США не выиграют эту войну, если будут действовать так, как сейчас», — сказал Макгрегор.

США могут выпустить «все ракеты до последней», но в итоге обнаружат, что это ни к чему не привело, констатировал военный.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее СМИ раскрыли, чем обернется для американских военных вторжение на остров Харк.

 
