Названо ежедневное количество кофе, в полтора раза снижающее шанс забеременеть

Минздрав: более 5 чашек кофе в день снижают шанс забеременеть почти в 1,5 раза

Употребление более пяти чашек кофе в день снижает вероятность наступления беременности почти в полтора раза. Такой вывод содержится в методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, утвержденных Минздравом РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно рекомендациям, высокий уровень потребления кофеина — 500 мг или более, что соответствует пяти чашкам напитка, — уменьшает шансы на зачатие в 1,45 раза.

Документ, разработанный для медицинских специалистов, призван унифицировать подходы к обследованию пациентов репродуктивного возраста и выделяет факторы образа жизни, влияющие на фертильность.

Кроме того, нежелательно пить кофе с утра после пробуждения натощак, не выпив предварительно стакан воды: это может спровоцировать головную боль, поскольку вызывает обезвоживание и негативно влияет на гормональные процессы.

Заместитель генерального директора по качеству «Лалибела Кофе» Дмитрий Голод рассказал «Газете.Ru», что вкус кофе максимально раскрывается в течение двух-четырех недель после обжарки, поэтому не стоит покупать зерна в больших количествах с запасом, даже если это выгодно по цене.

