Сын композитора Минкова отсудил у Первого канала 1,6 млн рублей

АО «Первый канал» должно выплатить сыну композитора Марка Минкова 1,6 миллиона рублей за нарушение авторских прав. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile со ссылкой на решение суда.

Изначально Андрей Минков требовал с телекомпании 2,07 млн рублей за использование произведения «А знаешь, все еще будет», 2,1 млн рублей — за «Не отрекаются любя» и 0,7 млн рублей — за «Если б не было войны». Исключительные права на песни он получил по наследству.

«В обоснование заявленных требований истец указал, что им обнаружены размещенные записи эфиров на официальном сайте АО «Первый канал», а также в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», на официальной странице видео-хостинга «Ютуб» с неправомерным использованием произведений, исключительные права на которые принадлежат истцу», — говорится в решении суда.

В Rusprofile пояснили, что речь идет о телепрограммах «Голос», «Голос. Дети», «Ледниковый период» и «Праздничный концерт ко Дню Победы». Спорные композиции исполняли в том числе Зара, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Влад Топалов и Елена Ильиных.

Суд указал, что Андрей Минков неверно рассчитал размер компенсации, и снизил ее втрое, до 1,6 млн рублей. Стороны еще могут оспорить это решение в апелляционном суде.

Это уже третье дело с начала года, которое сын композитора выиграл у Первого канала. В январе Андрей Минков отсудил у организации 690 тысяч рублей за нарушение авторских при использовании песни «А знаешь, все еще будет», в феврале — 1 млн рублей за композиции «Не отрекаются любя» и «Ты на свете есть».

