Мошенники атакуют россиян под видом диспансеризации

Мошенники начали активно использовать диспансеризацию. Как повод втереться в доверие и обмануть россиян. Они звонят гражданам под видом сотрудников медучреждений и приглашают на обследование, после чего выманивают личные данные, предупредил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Вам могут позвонить якобы из поликлиники и пригласить на диспансеризацию. Под этим предлогом вас могут попросить продиктовать данные паспорта, СНИЛС или назвать код из смс для «подтверждения записи». Это обман. Никогда не сообщайте персональные данные и коды из сообщений незнакомцам по телефону», — призвал депутат.

Он посоветовал при малейших подозрениях прерывать разговор и звонить в поликлинику по официальному номеру с сайта для проверки информации.

Еще один распространенный сценарий обмана – это звонок аферистов от лица страховой компании. Они пытаются убедить россиян в необходимости продлить действие полиса и просят прислать им код из смс. Часто аферисты также представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), убеждая скачать приложение или пройти по ссылке для актуализации данных медкарты. Леонов подчеркнул, что ни в коем случае нельзя доверять подобным сообщениям, скачивать подозрительные программы, нажимать на ссылки – настоящие сотрудники ведомств об этом никогда не просят.

Ранее МВД предупредило о главных уловках телефонных мошенников.

 
