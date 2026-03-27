Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Сбере назвали профессии, которые не заменит ИИ

Пресс-служба Сбера

ИИ не заменит профессии, связанные с физическим трудом, но в будущем он сможет помогать, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что ИИ не может заменить монтажников, строителей, бетонщиков и другие рабочие профессии.

«Пока не появятся специализированные роботы, которые будут работать на стройке, дефицит кадров в этой отрасли будет сохраняться», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что сейчас в большинстве профессий необходимы навыки работы с ИИ.

По его словам, со временем эти требования появятся и в других рабочих профессиях.

«И это не такое уж недалекое будущее. Я думаю, что это случится в ближайшие 3-5 лет», — сказал Ведяхин.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
