В Сбере назвали профессии, которые не заменит ИИ

ИИ не заменит профессии, связанные с физическим трудом, но в будущем он сможет помогать, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что ИИ не может заменить монтажников, строителей, бетонщиков и другие рабочие профессии.

«Пока не появятся специализированные роботы, которые будут работать на стройке, дефицит кадров в этой отрасли будет сохраняться», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что сейчас в большинстве профессий необходимы навыки работы с ИИ.

По его словам, со временем эти требования появятся и в других рабочих профессиях.

«И это не такое уж недалекое будущее. Я думаю, что это случится в ближайшие 3-5 лет», — сказал Ведяхин.