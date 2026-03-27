Россияне стали ходить на классику в театре

Россияне стали активнее ходить на постановки классики в театре. Об этом в день Всемирного дня театра, 27 марта, федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и компания «Афиша» рассказали «Газете.Ru».

Компании составили обзор зависимости между театральными кассами и читательскими предпочтениями, показавший, что рост продаж книг коррелирует с успехом спектаклей по всей стране.

Согласно аналитике компании «Афиши», в топ-10 театральных хитов 2025 года доминируют постановки по мотивам великих произведений — 5 мест заняли спектакли, поставленные по литературным источникам. Среди них — хрестоматийное «На дне» по произведению Максима Горького и смелый спектакль «Р», вдохновленный «Ревизором» Николая Гоголь. Также в ряду — сказочные сюжеты: «Сказка о золотой рыбке» по А.С. Пушкину, «Огниво» по Г.Х. Андерсену и «Волшебник Изумрудного города» по А.М. Волкову.

Гоголь стал бесспорным лидером и главным именем театрального года-2026, продолжили эксперты компаний. В рейтинг, сформированный с января по конец марта, ворвались сразу две версии «Ревизора» («Р» и «РЕВИЗОР с продолжением»), а также «Майская ночь» по мотивам рассказа из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». В компанию к классику вошел и поэтический спектакль «Маяковский».

Согласно рейтингу «Читай-города», лидерство в классической литературе сохраняет Федор Достоевский. Однако за последний год наметились новые тренды. Так, пьеса Максима Горького «На дне» вошла в топ-30 самых продаваемых классических произведений. Интерес к творчеству Гоголя растет второй год подряд. В марте 2025 года продажи «Мертвых душ» выросли на 40%, а по итогам 2025 года «Вечера на хуторе близ Диканьки» прибавили еще 16%. В поэтическом сегменте в тройку лидеров по востребованности стабильно входит Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский.

Самыми популярными драматическими классическими произведениями у российских читателей в 2026 году стали «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Гроза» и «Бесприданница» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Недоросль» Дениса Фонвизина, «Вишневый сад» Антона Чехова.

