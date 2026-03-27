Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова

Руководитель Русского дома в Праге Гиренко заявил о нападении на здание
Русский дом в столице Чехии подвергся нападению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя учреждения Игоря Гиренко.

По его словам, атака произошла вечером 26 марта.

«Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью», — рассказал Гиренко.

Он подчеркнул, что всего в Русский дом было брошено шесть коктейлей Молотова. Половина из них не взорвались, что руководитель учреждения назвал счастливым стечением обстоятельств.

8 февраля посол России в Швеции Сергей Беляев заявил, что на дипломатическое представительство в прошлом году было совершено более 20 налетов беспилотных летательных аппаратов. При этом сотрудники правоохранительных органов королевства реагируют на заявки об инцидентах, но после этого ничего не происходит. Дипломат уточнил, что полиция как будто даже не пытается найти виновных в нападениях. Как он сказал, подобное отношение стражей порядка ставит под вопрос приверженность Стокгольма принятой в 1961 году Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее автомобиль протаранил ворота российского консульства в Сиднее.

 
