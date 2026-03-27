Россияне нашли оригинальный способ дарить подарки

Почти 25% опрошенных россиян заказывают подарки в пункт выдачи заказа получателя
Почти четверть опрошенных россиян предпочитают заказывать подарки сразу в пункт выдачи заказов получателя. Такой формат выбрали 24% участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

При этом самым популярным вариантом по-прежнему остается личное вручение: его выбрали 41% респондентов. Еще 19% оформляют доставку курьером на дом, а 16% комбинируют разные способы в зависимости от ситуации.

Как показало исследование, доставка подарков в ПВЗ особенно востребована в крупных городах. Среди жителей мегаполисов этот способ выбирают 34% опрошенных. В городах с населением до 500 тыс. человек показатель составляет 21%, а в небольших населенных пунктах — 14%.

Чаще всего напрямую в пункт выдачи отправляют крупные подарки. Более половины пользователей такого формата — 52% — выбирают его для техники, товаров для дома и других объемных покупок. Однако 48% респондентов отправляют через ПВЗ и небольшие подарки, в том числе косметику, книги и аксессуары.

Заметно чаще этот способ используют те, чьи близкие живут в других городах. Среди них доля заказов подарков в ПВЗ достигает 38%. Для сравнения: среди тех, кто живет рядом с получателями, этот показатель составляет 19%.

По возрасту чаще всего подарки в ПВЗ отправляют молодые люди 18–24 лет — таких оказалось 36%. Среди россиян 25–44 лет этот формат выбирают 27%, в группе 45–59 лет — 18%. При этом среди женщин старше 60 лет доля пользователей ПВЗ для отправки подарков достигла 22%: чаще всего они отправляют посылки внукам, живущим в других городах.

Средняя стоимость подарка, который отправляют через ПВЗ, составила 3 тыс. рублей. Самые высокие траты зафиксированы у россиян 25–44 лет: 67% из них готовы потратить на подарок до 7 тыс. рублей. Молодые люди 18–24 лет чаще всего укладываются в 2 тыс. рублей. Большинство респондентов 45–59 лет тратят около 3 тыс. рублей, а участники опроса старше 60 лет — около 2 тыс. рублей.

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили, когда обычный «подарок» может считаться взяткой.

 
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

