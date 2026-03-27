«Недоработка взрослых»: в Госдуме высказались о нападении на школу в Челябинске

Нападения детей на российские школы происходит из-за отсутствия воспитания в духе коллективизма и уважения к окружающим людям. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя нападение девятиклассника на школу в Челябинске.

«Трагедия в наших школах сегодня — это результат недоработки взрослых, отсутствие профилактической и воспитательной системной работы со стороны государства. Работа эта должна быть поэтапной, сообразно с возрастом ребенка. Меры профилактики как раз и заключаются в том, чтобы еще в дошкольном возрасте в семье, в школе обязательно воспитывать ребенка в духе любви и уважения, в духе товарищества, коллективизма, уважения к своим сверстникам, педагогам, взрослым, потому что то, что происходит сегодня, — это результат недовоспитания. С другой стороны, воспитывает не только семья, не только школа — воспитывает общественное пространство, воспитывает еще и та информация, которую получают наши дети прежде всего из социальных сетей», — сказала она.

Останина уточнила, что агрессия для школьников — самый быстрый путь заявить о себе, поэтому в школах необходимо оказывать детям психологическую помощь.

«Надо учитывать специфику подросткового возраста: неустойчивость психики наших детей, попытки заявить о себе, протестные настроения, с одной стороны. С другой стороны, героизация деструктива, когда школьник, который вдруг ранил своего одноклассника, становится героем дня, о нем рассказывают все социальные сети, СМИ, о нем знает вся страна, доселе он был неизвестен. Другого способа иногда подростки не знают. Успехи в учебе — путь долгий, в спорте — тоже, а здесь, пожалуйста, вот тебе и быстрый путь. Поэтому второе — это обязательная психологическое помощь. Явно этот ребенок должен был быть на примете у классного руководителя, у психолога. И если не заметили чего-то необычного в поведении родители или классный руководитель, то, может быть, сам ребенок испытывал проблемы и должен был иметь возможность обратиться к этому самому психологу. У нас сегодня только 51% образовательных организаций психологами укомплектованы», — добавила она.

Депутат подчеркнула, что детей нужно вовлекать в спорт, творческие кружки и волонтерство, чтобы у них меньше времени было на соцсети, однако существующие общественные организации не стали для подростков «интересной дружной семьей».

По словам Останиной, нужно усиливать и охрану образовательных учреждений, однако работа по улучшению безопасности должна быть системной.

«Конечно, охрана нужна, потому что в условиях, когда общество напряжено, накалено, дети не могут тоже не испытывать это самое напряжение, психика их не выдерживает того, что выдерживает психика взрослых. И эта общественная нестабильность, неустойчивость сказывается и на состоянии наших детей. Надо от такого деструктивного сотоварища защитить других ребятишек. Я думаю, что если бы на входе в школе были бы рамки, которые позволили бы увидеть и этот арбалет, и баллончик, и пистолет, вряд ли бы педагоги оказались жертвами этого девятиклассника. Может быть, и одноклассница сумела бы избежать проявления такой агрессии со стороны своего одноклассника. Это большая беда, поэтому, конечно, усиливать охрану образовательных организаций, школ надо однозначно. Это должны быть профессионалы, и денег жалеть на это тоже не нужно. Мы об этом говорим давно, но только усиление охраны проблемы не решит. Повторяю, что это должна быть системно-воспитательная, профилактическая работа в зависимости от возраста наших школьников», — заключила парламентарий.

26 марта в Челябинске девятиклассник принес в школу арбалет и сигнальный пистолет и выстрелил в одноклассницу, попав ей в лицо. Пострадали также три учителя, в которых подросток распылил перцовый баллончик. После нападения он попытался скрыться и выпал с четвертого этажа, получив травмы. СМИ приводят разные причины того, почему девятиклассник напал на одноклассницу. РЕН ТВ со ссылкой на ученицу школы сообщил, что спровоцировать подростка могла травля. Подробнее о нападении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее школьница, которой одноклассник выстрелил в голову в Челябинске, чуть не лишилась глаза.

 
