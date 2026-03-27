У экс-игрока «Зенита» Азмуна конфискуют имущество в Иране
У бывшего нападающего петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Сердара Азмуна конфискуют имущество в Иране из-за связи с «сионистским режимом и террористическим правительством США», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Fars.

Генеральная прокуратура подчеркнула, что любая связь с врагом а рубежом, наносящие ущерб национальной безопасности, будут вести к конфискации всего имущества и другим юридическим санкциям.

Нападающий выступал за петербургский «Зенит» с 2019 по 2021 год, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

В феврале 2024 года Азмун назвал фанатов «Зенита» колхозниками.

«Я передаю всем привет. Самое важное, что хочу сказать, что я очень скучаю по фанатам «Зенита». Я люблю вас, наши колхозники», — сказал Азмун.

Ранее Азмун заявил, что не против перейти в «Спартак».

 
