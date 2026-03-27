Беспилотники ВСУ атаковали две школы в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали две школы в Херсонской области. Об этом сообщил в Max губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Новой Маячке Алешкинского МО и Михайловке Скадовского МО беспилотники атаковали здания школ», — отметил он.

По его словам, учеников и персонал удалось заранее вывести из зданий, пострадавших нет.

19 марта в Херсонской области ВСУ уже пытались ударить FPV-дронами по детскому саду и школе в селе Михайловка Скадовского района. По словам Сальдо, происшествие случилось в отдалении от линии боевого столкновения на 40 километров. Один из дронов прилетел на территорию сада, другой упал около школы, а третий отклонился от курса, врезался в частный дом и взорвался.

Тогда губернатор назвал нападение на детский сад и школу умышленным, поскольку случайно завести беспилотник на такую глубину украинские операторы не могли.

Ранее дроны ВСУ атаковали мирных жителей у магазина в Алешках.