Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Беспилотники ВСУ атаковали две школы в Херсонской области

Алексей Филиппов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали две школы в Херсонской области. Об этом сообщил в Max губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Новой Маячке Алешкинского МО и Михайловке Скадовского МО беспилотники атаковали здания школ», — отметил он.

По его словам, учеников и персонал удалось заранее вывести из зданий, пострадавших нет.

19 марта в Херсонской области ВСУ уже пытались ударить FPV-дронами по детскому саду и школе в селе Михайловка Скадовского района. По словам Сальдо, происшествие случилось в отдалении от линии боевого столкновения на 40 километров. Один из дронов прилетел на территорию сада, другой упал около школы, а третий отклонился от курса, врезался в частный дом и взорвался.

Тогда губернатор назвал нападение на детский сад и школу умышленным, поскольку случайно завести беспилотник на такую глубину украинские операторы не могли.

Ранее дроны ВСУ атаковали мирных жителей у магазина в Алешках.

 
Теперь вы знаете
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!