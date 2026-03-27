Нападение на Русский дом в Праге назвали террористической атакой

Россотрудничество: атака на Русский дом в Праге является спланированным терактом

Заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов назвал террористической атакой нападение на Русский дом в столице Чехии. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

«Мы это воспринимаем как террористическую атаку против нашего центра Россотрудничества, против российской собственности», — сказал Шевцов.

Он подчеркнул, что нападение было спланировано.

27 марта руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко сообщил, что накануне вечером здание подверглось нападению. Неизвестные забросали учреждение бутылками с зажигательной смесью. Всего злоумышленники использовали шесть коктейлей Молотова, три из них не взорвались.

По данным чешского новостного портала iDNES.cz, сотрудники правоохранительных органов Праги начали расследование инцидента. В настоящее время стражи порядка ищут исполнителей атаки.

Российский центр науки и культуры, известный также как Русский дом, расположен в пражском районе Дейвице. Здание находится в ведении Россотрудничества с 1971 года.

Ранее израильские войска ударили по Русскому дому в Ливане.