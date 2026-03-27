В Госдуме хотят обязать вузы открывать свои детсады

В университетах и студенческих общежитиях по всей России необходимо сделать обязательным создание яслей и детских садов. С таким призывом к Минобрнауки в беседе с «Газетой.Ru» выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«В России развивается практика открытия комнат матери и ребенка, а также детских комнат в вузах и студенческих общежитиях. Детские комнаты, как правило, работают всего четыре часа, и там не организовано питание. Это замечательная практика, которую необходимо распространить на всю страну и сделать обязательной для вузов. И, конечно, инфраструктуру присмотра за детьми в студенческих и аспирантских семьях надо развивать дальше и создавать ясли и сады, прокат детских вещей (коляски, кроватки, пеленальные столы, стульчики для кормления). Четыре часа присмотра за ребенком в сутки — не самый удобный график для молодых родителей, которые еще учатся и наверняка параллельно работают. Поэтому давайте стремиться к тому, чтобы ясли и детские сады были при каждом вузе», — сказал он.

Миронов привел в пример Томский государственный университет, где детский сад работает уже более пятидесяти лет — его посещают порядка 200 детей, из которых около 50 — дети студентов.

«Призываю Минобрнауки равняться на ТГУ и не ограничиваться созданием детских комнат. Также к работе в таких учреждениях необходимо привлекать на практику студентов педагогических и медицинских вузов», — добавил он.

До этого Миронов предлагал повысить размер студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума — 19 тысяч рублей. По его словам, низкие стипендии, как и зарплаты, — это прямой удар по демографии и по образованию в стране.

Ранее Путин поручил подстроить работу детсадов и продленки под график родителей.