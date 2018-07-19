Глава ВТБ не увидел слабости Трампа в ходе переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп не был в слабой позиции в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным в Хельсинки, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox в продолжение аналогичному разговору с президентом России.

«Я считаю его жестким переговорщиком. Я также считаю, что если мы хотим продолжать дискуссию, то нас ждет еще много жестких переговоров с господином Трампом. Однако, честно говоря, наc немного неприятно удивил накал антироссийских настроений. Ведь мы же не воюем, мы не стреляем друг в друга. У нас даже нет значительного торгового профицита, как, например, у Китая. Но нас обвиняют во всех несчастьях, что нам не очень понятно», — сказал Костин, комментируя реплику о том, что некоторым наблюдателям показалось, что Трамп то ли лебезил перед Россией, то ли был напуган в ходе обсуждения «вмешательства» в выборы в США.

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Костин отметил, что ему не показалось, что Трамп сдался по каким-либо позициям. Говоря о санкциях, глава ВТБ снова подтвердил, что на работу банка и его лично они не повлияли.

«Это очень ошибочное и плохое решение. У меня нет никаких причин быть довольным администрацией Трампа, поскольку она без всяких на то оснований включила меня в список. На работу банка, по правде говоря, это, к счастью, никак особенно не повлияло», — сказал Костин, подчеркнув, что он наказан, потому что является «членом команды». Тем не менее США и России необходимо вести диалог, отметил банкир. «Нам, в первую очередь, нужно больше общаться по поводу Сирии, разоружения и других важных вопросов. Тогда у нас сформируется, по крайней мере, определенный уровень доверия, определенный уровень коммуникации», — полагает Костин.

Предположения о том, что в России убивают политических противников власти, Костин назвал фейками. «Это абсолютно фейковые новости. Как сформулировал на днях господин Трамп, все эти фейковые новости сходят с ума», — считает Костин. «Да, возможно, эти люди были противниками господина Путина, но ведь они могли быть противниками и каких-то других людей», — сказал Костин.

Первые полномасштабные двусторонние переговоры президентов России и США (после избрания Трампа) состоялись 16 июля в Хельсинки.