Посол России в Лондоне прокомментировал ход расследования «дела Скрипалей»

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что российская сторона хочет услышать от Лондона имена лиц, подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это сообщения в СМИ, официальных заявлений британской стороны, к сожалению, нет. Я хочу услышать от Скотланд-ярда, от Форин-офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне», — заявил Яковенко.

Реклама

Он отметил, что планирует встретиться с новым министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом и обсудить с ним ход расследования. По его словам, при Борисе Джонсоне такие встречи проходили безрезультатно.

«У меня прошли встречи с другими высокопоставленными сотрудниками Форин-офиса, которые отвечают за вопросы безопасности. Они прошли безрезультатно, тем не менее, это тоже встречи, тоже изложение нашей позиции», — добавил дипломат.

Ранее британские СМИ сообщили, что следователи установили подозреваемых в «деле Скрипалей».