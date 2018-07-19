Глава ФБР заявил, что готов был уйти в отставку из-за слов Трампа про Россию

Директор ФБР Кристофер Рей намекнул, что не так давно угрожал подать в отставку в связи с последними комментариями президента США Дональда Трампа о «российском вмешательстве» в выборы. Об этом он сказал в интервью NBC.

По словам Рея, его мнение, как и мнение американского сообщества по поводу «российского вмешательства» в выборы 2016 года, не изменилось.

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Как уточняется, от ответа на прямой вопрос об отставке Рей уклонился.

«Я малозаметный, держащийся в тени человек, но не следует по ошибке недооценивать то, из какого теста я сделан. Этим я ограничусь», — заявил Рей.

Ранее Рей заявил, что российская сторона якобы продолжает осуществлять операции с целью посеять раздор в Соединенных Штатах.