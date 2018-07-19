Задержанную в США россиянку Бутину обвинили в предложении секс-услуг в обмен на работу

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Задержанную в США россиянку Марию Бутину обвинили в попытке предложить секс-услуги для получения работы. Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, Бутина якобы по указанию своего руководителя, имеющего отношение к Кремлю, использовала своего американского бойфренда для того, чтобы добиться влияния в политических кругах США.

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Сторона обвинения утверждает, что с ее молодым человеком ее связывали «двусмысленные» отношения. По мнению прокуроров, она использовала его для достижения своих целей. При этом она предлагала секс-услуги «в обмен на позицию в организации, которая представляла для нее интерес» другому лицу. Кроме того, у ФБР есть материалы, которые якобы подтверждают, что она жаловалась на взаимоотношения с американцем.

Согласно имеющейся информации, Бутину подозревают в попытке связаться с Национальной стрелковой ассоциацией США. Также была обнаружена ее переписка российским банкиром Александром Торшиным, в которой он, согласно прокурорам, утверждает, что Бутиной удалось превзойти российскую разведчицу Анну Чапман.

Ранее Бутина посещала образовательные учреждения в США и выступала с лекциями при поддержке со стороны члена Республиканской партии.