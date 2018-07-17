Эксперт: Трамп постарался вывести отношения с Россией из минуса

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил, что несмотря на позитивные итоги переговоров в Хельсинки, говорить о реальном улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном можно будет только спустя несколько месяцев после саммита, передает НСН.

«Главный судья тут - это время. Нужно два-четыре месяца, чтобы увидеть, готовы ли стороны идти друг другу навстречу и сохранять обязательства. Но то, что Трамп постарался вывести эти отношения из минуса хотя бы в ноль – это очевидно. После саммита складывается ощущение, что Трамп в американском политическом истеблишменте является единственным человеком, который хочет реально улучшить отношения с Россией. После того, как он приехал на Родину, то попал под шквал критики. Его там называют слабаком, национальным предателем», — сказал он.

По итогам саммита Россия-США в Хельсинки американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделал «очень важные выводы». В интервью Fox News он признал, что президент РФ Владимир Путин был «очень сильным» в ходе переговоров и лидеры «потрясающе провели время».