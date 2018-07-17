WP: Трамп отказался от жесткого подхода на встрече с Путиным

__is_photorep_included11853625: 1

Американский президент Дональд Трамп решил не обращать внимание на рекомендации своих советников в связи со встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет The Washington Post cо ссылкой на источники.

Как отмечается, советники лидера США рекомендовали ему придерживаться жесткой позиции во время саммита. По словам источника, для формирования такого отношения Трампу предоставили информационные материалы объемом 100 страниц. Источник подчеркнул, что действия Трампа на встрече с Путиным противоречили плану, поскольку он решил действовать по своему усмотрению.

Реклама

«Зрелище в Хельсинки также подчеркнуло стремление Трампа игнорировать своих советников, его готовность пренебречь выводами собственного разведывательного сообщества, что Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году», --говорится в материале.

Кроме того, согласно статье, Трамп боится, что давление на Путина в связи с «российским вмешательством» поставит под сомнение его победу на президентских выборах.

Ранее американское телевидение пристыдило Трампа за «отвратительное» поведение с Путиным.