Трамп выразил уверенность в частых встречах с Путиным в будущем

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что будет часто встречаться с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Уверен, мы будем часто встречаться в будущем и надеюсь, мы сможем решить все проблемы, которые обсуждались сегодня», — сказал Трамп.

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Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, подводя итоги встречи, заявил, что Соединенные Штаты «желают дружбы и сотрудничества».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Путина и Трампа.