Трамп оценил встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным открытой, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Трамп назвал диалог глубоким и открытым, и поблагодарил президента Финляндии за хорошую организацию саммита. Также Трамп снова назвал организацию ЧМ-2018, который завершился в России, превосходной.
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Он отметил, что Россия и США после окончания холодной войны могли поддерживать сильный диалог, но сейчас наши отношения — наихудшие в истории.
Ранее Путин назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом «успешными» и «полезными».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Путина и Трампа.