Трамп оценил встречу с Путиным

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Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным открытой, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Трамп назвал диалог глубоким и открытым, и поблагодарил президента Финляндии за хорошую организацию саммита. Также Трамп снова назвал организацию ЧМ-2018, который завершился в России, превосходной.

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Он отметил, что Россия и США после окончания холодной войны могли поддерживать сильный диалог, но сейчас наши отношения — наихудшие в истории.

Ранее Путин назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом «успешными» и «полезными».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Путина и Трампа.