Путин извинился перед жителями Хельсинки

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Российский президент Владимир Путин поблагодарил финского президента Саули Ниинистё и Финляндию за организацию саммита между российской и американской сторонами. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин также принес извинения жителям Хельсинки, где состоялась встреча лидеров, которая доставила им неудобства.

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Ранее Путин назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом «успешными» и «полезными». Встреча проходила в деловой и откровенной атмосфере.

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.