Путин и Трамп начали встречу в Хельсинки

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Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу в Хельсинки, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Вначале встречи лидеры поблагодарили друг друга.

В ходе обсуждения коснулись вопроса двусторонних отношений, а также Чемпионата мира по футболу, который завершился накануне в Москве.

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«Настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях», — сказал Путин.

Он отметил, что рад встрече с президентом США.

После выхода к прессе президенты начнут переговоры с глазу на глаз.

В Хельсинки 16 июля стартовали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.