Путин и Трамп начали встречу в Хельсинки
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу в Хельсинки, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Вначале встречи лидеры поблагодарили друг друга.
В ходе обсуждения коснулись вопроса двусторонних отношений, а также Чемпионата мира по футболу, который завершился накануне в Москве.
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«Настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях», — сказал Путин.
Он отметил, что рад встрече с президентом США.
После выхода к прессе президенты начнут переговоры с глазу на глаз.
В Хельсинки 16 июля стартовали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.