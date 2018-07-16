Президент Хорватии прокомментировала грядущую встречу Путина и Трампа
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прокомментировала предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая состоится днем 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщает Associated Press.
Глава Хорватии выразила надежду на то, что российско-американский саммит поспособствует снижению напряженности в мире.
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«Я действительно надеюсь, что два государственных лидера продемонстрируют достаточную ... ответственность за глобальную стабильность и трансатлантические отношения», — подчеркнула Грабар-Китарович.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии в ходе визита на финал чемпионата мира по футболу — 2018 подарила Владимиру Путину футболку сборной своей страны.