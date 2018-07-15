Посол США в России: ФБР будет работать над запросом о выдаче 12 россиян

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что сотрудники американского Федерального бюро расследований будут работать над выдачей 12 россиян, в отношении которых были выдвинуты обвинения в связи с якобы участием во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, передает NBC.

«ФБР и посольство несомненно будут над этим работать. Я не могу разглашать подробностей. Запрос может быть сделан, но это не обязательно означает, что Россия последует ему. Посмотрим, будут ли приняты эти шаги», — заявил Хантсман.

Он также отметил, что не знает будет ли президент США Дональд Трамп поднимать эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.