Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует принять участия в следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2020 году. Об этом пишет Daily Mail.

По его словам, среди представителей демократической партии у него пока нет конкурентов.

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Он также добавил, что будет баллотироваться из-за того, что «все этого хотят».

Ранее Трамп рассказал о своем новом лозунге для президентской кампании.

В начале марта СМИ сообщили, что госслужащим США запретили активно поддерживать Трампа, потому что он фактически объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства на выборах 2020 года.