В сети возмутились конфузом Трампа на встрече с королевой

Интернет-пользователи возмутились опубликованным в сети видео со встречи президента США Дональда Трампа и королевы Великобритании Елизаветы II, на котором видно, как Трамп оттеснил королеву, не позволив пройти вперед себя, после чего перегораживает ей дорогу.

По мнению пользователей, такое поведение показало неуважение к королеве со стороны президента.

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«Пиджак расстегнут, идет впереди королевы. Клоунада на глазах у всего мира», — написал один из пользователей Twitter.

Издание Huffington Post, в свою очередь, отметило, что подобное поведение в присутствии представителей королевской семьи не запрещено, так как рекомендации по соответствующему поведению не являются обязательными.