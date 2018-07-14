ЛДПР выступает за двукратный рост пенсий без повышения пенсионного возраста

Партия ЛДПР выступает за всестороннее обсуждение пенсионной реформы.

Об этом заявил депутат Госдумы и кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярев.

«Эта реформа - попытка поддержать пенсионеров за счет работающих людей», - пояснил парламентарий

«Требуется всестороннее обсуждение данной реформы. Фракция ЛДПР против подобных подходов», - отметил Дегтярев.

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«Искать деньги нужно в других местах, а не в карманах трудящихся. Это некорректно», - заметил член президиума фракции ЛДПР.

По его мнению, повышать пенсии нужно не на тысячу рублей, а в два раза минимум.