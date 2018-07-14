Президент США Дональд Трамп прокомментировал новые обвинения по «российскому делу», которые были предъявлены 12 разведчикам. Об этом он написал в своем твиттере.

Он подчеркнул, что предполагаемая деятельность 12 россиян проходила во время президентства Барака Обамы.

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«Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?» — написал Трамп.

Он также задался вопросом, где был DNS-сервер, и почему ФБР не завладело его данными.

Ранее заместитель министра юстиции США Род Розенстайн заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проинформирован о новых обвинениях по «российскому делу».

13 июля в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.

Россия неоднократно отрицала вмешательство в американские президентские выборы и сговор Москвы с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.