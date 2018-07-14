Обнародовано расписание встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может продлиться до трех часов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на расписание, опубликованное в официальном приложении саммита.

Саммит пройдет в Хельсинки 16 июля. Утром Трамп встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Встреча Путина с главой Финляндии пройдет после переговоров с Трампом.

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«Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15 (время совпадает с мск), а встреча Путина и Саули Ниинистё начнется в 16.30», — сообщается в приложении.

Отмечается, что во время, отведенное на встречу Путина и Трампа, включено время пресс-конференции, в ходе которой президенты ответят как минимум на четыре вопроса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал идеальный итог встречи Путина с Трампом.