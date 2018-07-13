Эксперт прокомментировал обвинения США в адрес 12 россиян

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что обвинения, выдвинутые в адрес 12 россиян в ходе расследования специального прокурора США Роберт Мюллера, носят заказной характер, передает RT.

«На мой взгляд, это очень серьезное обвинение американской юстиции, которое показывает, что эта юстиция носит заказной характер и используется для сведения политических счетов», — сказал Брутер.

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Он также отметил, что команда Мюллера занимается расследованием «всего, всюду и без какого-то конкретного повода, который мог бы дать им право на такое расследование». По словам Брутера, команда спецпрокурора не получила право на расследование, а «как бы присвоила при тихой поддержке американской юстиции».

Ранее сообщалось, что в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам.