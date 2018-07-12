Экс-госсекретарь США обвинил Трампа в разрушении репутации страны

Бывший американский госсекретарь Джон Керри заявил, что поведение президента США Дональда Трампа на саммите НАТО вредит репутации США. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Керри, он никогда не видел, чтобы президент говорил что-то настолько «странное и контрпродуктивное». При этом экс-госсекретарь имел в виду речь Трампа против альянса и ФРГ.

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«Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США», — заявил Керри.

Он добавил, что Трамп «разрушает» репутацию США и «подрывает» интересы страны в мире.

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол сказал, что Трамп за полтора года своего президентства принес НАТО больше вреда, чем СССР и Россия за 70 лет.