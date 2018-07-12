Экс-госсекретарь США обвинил Трампа в разрушении репутации страны

Госсекретарь США Джон Керри Reuters

Бывший американский госсекретарь Джон Керри заявил, что поведение президента США Дональда Трампа на саммите НАТО вредит репутации США. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Керри, он никогда не видел, чтобы президент говорил что-то настолько «странное и контрпродуктивное». При этом экс-госсекретарь имел в виду речь Трампа против альянса и ФРГ.

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«Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США», — заявил Керри.

Он добавил, что Трамп «разрушает» репутацию США и «подрывает» интересы страны в мире.

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол сказал, что Трамп за полтора года своего президентства принес НАТО больше вреда, чем СССР и Россия за 70 лет.