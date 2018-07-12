СМИ назвали саммит с Путиным «дорожной картой» для Трампа

За последние несколько лет США и Россия успели развалить свои дипломатические отношения, пишет Foreign Affairs.

Хельсинкский саммит должен стать «дорожной картой» для администрации президента США Дональда Трампа. Встреча с президентом России Владимиром Путиным должна быть использована для создания дипломатического взаимодействия и процесса, пишет издание.

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«Внутренне администрация должна готовиться к последующей работе по итогам саммита — постепенной нормализации дипломатических отношений между двумя державами, отношения которых являются неотъемлемой частью будущего Европы и Ближнего Востока. Отсутствие отношений с Россией просто не соответствует национальным интересам США», — отмечается в материале.

В Хельсинки 16 июля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут саммит. Российско-американский саммит на высшем уровне не проводился в течение последних восьми лет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает президента России Владимира Путина врагом.