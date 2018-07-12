Президент Финляндии обсудил с Трампом детали предстоящей встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп и его финский коллега Саули Ниинистё во время саммита НАТО в Брюсселе обсудили встречу Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля. Об этом пишет газета Ilta Lehti.

Как отмечается, конкретное содержание беседы американского и финского президентов неизвестно. По словам Ниинистё, его ожидания от предстоящей встречи стали «более оптимистичными».

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«Лидеры стран, с которыми он (Ниинистё. — Газета.Ru) говорил, отмечали, что эта встреча является «совершенно необходимым и хорошим делом», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Хельсинки запретят полеты дронов из-за встречи Путина и Трампа.