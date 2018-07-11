Трамп объяснил, почему Помпео не смог подарить Ким Чен Ыну диск Элтона Джона

Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе при поездке в Пхеньян взял с собой диск с песней Элтона Джона Rocket Man («Человек-ракета»), однако не смог его подарить лидеру КНДР Ким Чен Ыну, так как не получил аудиенции. Об этом пишет газета The Guardian.

Отмечается, что Помпео в ходе визита встретился лишь с северокорейскими официальными лицами, которые назвали переговоры с США «прискорбными». Помпео не получил аудиенции у северокорейского лидера, поэтому не имел возможности передать диск.

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он подготовил диск с автографом с этой песней, который в будущем будет передан в подарок северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

«Они не дали [возможности], у меня есть [диск] для него, но они не дали [шанса], он будет передан в определенное время», — сказал Трамп.

Трамп также намекнул, что у него есть еще один подарок для Ким Чен Ына, но не раскрыл подробностей.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын не встретился с госсекретарем США Майком Помпео, поскольку в это время, вероятно, инспектировал одну из картофельных ферм страны.