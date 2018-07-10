Трамп: встреча с Путиным может стать «самой легкой»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его «самой легкой» встречей во время поездки в Европу на этой неделе может стать встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает CNN.

«У меня есть НАТО. У меня есть Великобритания, которая находится в некотором беспорядке. И у меня есть Путин. Честно говоря, Путин может быть самым легким из всех. Кто бы мог подумать?», — рассказал Трамп журналистам перед отъездом на саммит НАТО в Брюссель.

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В Хельсинки 16 июля состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ей будет предшествовать участие Трампа в саммите НАТО в Брюсселе и официальный визит в Великобританию, во время которого он встретится с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

Ранее президент США Дональд Трамп не смог ответить, является ли российский лидер Владимир Путин его врагом или другом.