Трамп не смог ответить, является ли Путин его врагом
Президент США Дональд Трамп не смог ответить, является ли российский лидер Владимир Путин его врагом или другом. Об этом сообщает Reuters.
Трамп заявил, что он не может в данный момент ответить на этот вопрос. Также президент Соединенных Штатов отметил, что Путин его «соперник».
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16 июля Трамп и Путин проведут саммит в Хельсинки. Он станет первой официальной встречей лидеров стран с момента избрания Трампа в 2016 году. На ней, по словам госсекретаря Майка Помпео, они обсудят ситуацию в Сирии и кризис на Украине.
Также ранее встречу Путина и Трампа прокомментировал президент Финляндии Саули Ниинистё.