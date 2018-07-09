СМИ: во Владивостоке заметили самолет Ким Чен Ына

Во Владивостоке заметили самолет Ил-62М, который обычно используется для перелетов северокорейского лидера Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников КНДР. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным ресурса по наблюдению за перемещением гражданской авиации, Ил-62М прибыл в аэропорт Владивостока утром в понедельник, 9 июля. Спустя три часа он улетел обратно в Пхеньян, уточнили в агентстве.

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Осведомленный источник добавил, что рейс главного борта КНДР не означает присутствия на нем Ким Чен Ына. По его словам, на воздушном судне могли находиться чиновники, которые ответственны за подтверждение участия Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и подготовку его возможного визита во Владивосток в сентябре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Ким Чен Ын пока не определился с визитом в Россию.