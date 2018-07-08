Эксперт прокомментировал отказ Ким Чен Ына встретиться с Помпео

Бывший спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн прокомментировал отказ лидера Северной Кореи Ким Чен Ына встретиться с американским госсекретарем Майком Помпео. Об этом сообщает CNN.

По его словам, переговоры США и КНДР идут «не очень гладко».

Он также подчеркнул, что главный вопрос, который стоит перед США, это определение понятия денуклеаризации.

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Юн добавил, что в Вашингтоне «нет единого мнения касательно сроков денуклеаризации Корейского полуострова».

Ранее сообщалось, что Помпео в ходе своего визита в Пхеньян так и не встретился с Ким Чен Ыном.

Как отмечалось, в ходе двухдневного визита Помпео провел переговоры с высокопоставленным чиновником КНДР Ким Ён Чхолем.