Эксперт прокомментировал отказ Ким Чен Ына встретиться с Помпео
Бывший спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн прокомментировал отказ лидера Северной Кореи Ким Чен Ына встретиться с американским госсекретарем Майком Помпео. Об этом сообщает CNN.
По его словам, переговоры США и КНДР идут «не очень гладко».
Он также подчеркнул, что главный вопрос, который стоит перед США, это определение понятия денуклеаризации.
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Юн добавил, что в Вашингтоне «нет единого мнения касательно сроков денуклеаризации Корейского полуострова».
Ранее сообщалось, что Помпео в ходе своего визита в Пхеньян так и не встретился с Ким Чен Ыном.
Как отмечалось, в ходе двухдневного визита Помпео провел переговоры с высокопоставленным чиновником КНДР Ким Ён Чхолем.