Посол допустил встречу Путина и эмира Катара во время визита в Россию

Посол Катара в России Фахад Мохамед Аль-Аттыйя заявил, что эмир Тамим бен Хамад Аль Тани может провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным во время своего визита на финал Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, есть планы, что эмир посетит Россию к концу этого турнира, и планируется, что он проведет встречу с российским президентом Путиным», — сказал посол Фахад Мохамед Аль-Аттыйя.

Последняя встреча лидеров стран прошла 26 марта нынешнего года. Отмечалось, что они обсудили региональные вопросы, в том числе Сирию, Йемен и Палестину. Также они говорили о развитии сотрудничества в области экономики, туризма, энергетики и военно-промышленного комплекса.