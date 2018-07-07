Меркель рассказала, каких отношений с Россией хотят страны-участницы НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Североатлантического Альянса хотели бы достигнуть «разумных» отношений с российской стороной. Об этом она сказала в видеообращении, опубликованном на сайте правительства в ФРГ в преддверии саммита НАТО на следующей неделе.

«Мы хотели бы в равной степени иметь разумные отношения с Россией. Поэтому переговоры в Совете НАТО-Россия будут всегда иметь место», — сказала Меркель.

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При этом она добавила, что альянс должен обладать «решимостью», чтобы защищать себя.

Также Меркель заявила, что НАТО необходим в XXI веке, так как альянс является гарантом безопасности в мире.

Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО обсудят сдерживание России.