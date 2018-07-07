Помпео: Трамп гарантирует КНДР светлое будущее

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп гарантирует Северной Корее светлое будущие при условии полной денуклеаризации. Об этом сообщает Kyodo.

По словам Помпео, окончательное решение ядерной проблемы Северной Кореи является основным условием Трампа.

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Он также отметил, что КНДР уже создала рабочую группу по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее СМИ сообщили, что в качестве возможного места следующей встречи Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына рассматривается Швейцария.

Как отмечается, городом для следующего саммита США-КНДР может стать Женева.