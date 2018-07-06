В Госдепе прокомментировали новый закон о нацбезопасности Украины

J. Scott Applewhite, File/AP

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Штаты приветствуют принятие на Украине закона о национальной безопасности, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты приветствуют новый закон Украины о национальной безопасности, принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля. Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских вооруженных сил с НАТО», — заявила Науэрт.

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Она отметила, что полная реализация положений данного закона должна поспособствовать «западной интеграции» Киева.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о нацбезопасности Украины.