В Турции назвали давление со стороны США из-за санкций против России неприемлемым

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемым подход американской стороны, которая требует от других стран поддержания антироссийских санкций. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Чавушоглу, у США проблемы с российской стороной. Кроме того, они приняли санкции против России из-за вмешательства в выборы.

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«Если у меня с кем-то плохие отношения, разве я будут звонить и всем говорить: «Не дружите с ним». Разве так можно? Поэтому мы это не приемлем…», — заявил Чавушоглу.

Он также напомнил о ситуации с приобретением Турцией у России С-400, в которой США грозили турецкой стороной санкциями.

«Но с таким подходом отношения не пойдут. Если будут санкции, мы ответим», — подчеркнул Чавушоглу.

Ранее СМИ сообщили, что Британия и США опасаются утечек об уязвимости F-35 из-за Турции.