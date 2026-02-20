Россиянам посоветовали смириться с курицей по 700 рублей в сетевых магазинах

Рост цен на куриную грудку в сетевых магазинах до 600–700 рублей, который активно обсуждают в соцсетях, объясняется прогнозируемыми факторами. Однако выше 700 рублей цены не поднимутся, а снижения цен стоит ждать ближе к лету. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал Денис Иванов, эксперт рынка, управляющий сегмента Продукты оптом на Мытищинской ярмарке.

«Нужно четко разделять три вещи: цену производителя, оптовую цену и розничную цену в магазине. Когда в соцсетях пишут «курица по 700 рублей», чаще всего речь идет о конкретном магазине в конкретном районе Москвы, возможно даже в премиальном. Но это не значит, что курица везде стоит столько», — объяснил эксперт.

По данным Иванова, за последний месяц курица в опте прибавила в среднем 7–9%. В рознице этот рост транслируется с коэффициентом 1,5–2 в зависимости от наценок конкретной сети.

«Именно здесь мы и видим те самые цифры, которые вызывают бурное обсуждение — грудка по 600–700 рублей за килограмм», — отметил Иванов.

Первая и главная причина роста цен — себестоимость производства.

«Корма — это основа, забирает больший процент в структуре затрат. Корма тянут за собой логистику, персонал, электричество. Тарифы на электроэнергию для промпредприятий в этом году индексировались, бензин и дизель тоже не дешевеют. Плюс вода, утилизация отходов, маркировка и другие сопутствующие расходы. Все это ложится в стоимость килограмма мяса птицы», — объяснил он.

Второй важный фактор — налоговая нагрузка. С 2026 года повысилась ставка НДС, и это автоматически увеличило закупочную стоимость для тех, кто не работает с НДС или работает на упрощенке. Производитель платит налог государству, и эта сумма закладывается в цену для покупателя. Для крупных сетей это плюс 2–3% к закупке, для мелкой розницы более чувствительные цифры.

«Третий момент — экспорт. Звучит парадоксально: как это мы, крупнейший производитель, экспортируем мясо и сталкиваемся с ростом цен внутри страны? Но логика простая. Китай, Саудовская Аравия, страны ЕАЭС готовы платить в валюте по ценам выше внутренних. Производитель — это коммерческая структура, он не может отказываться от маржи. В 2025 году экспорт мяса птицы из России вырос, по разным оценкам, на 6–7%. И это объективно сдерживает предложение на внутреннем рынке. В 2026 году рост экспорта прогнозируется еще выше, плюс 12%», — заявил эксперт рынка.

Четвертый фактор — структура спроса. В январе-феврале мы всегда видим повышенный спрос на грудку и филе. Это время, когда люди после праздников садятся на диеты, переходят на правильное питание. Филе является самым маржинальным продуктом для переработчиков, и именно оно дорожает быстрее всего. При этом спрос на остальные части: ноги, крылья, суповые наборы остается более стабильным.

«Теперь о том, что происходит со спросом. Курица была и остается самым доступным мясом. Но психологический порог в 400–450 рублей за килограмм тушки уже пройден во многих сетях. Те, кто привык покупать в магазинах у дома и столкнулись со скачком цен, сокращают потребление либо переключаются на более дешевые альтернативы внутри самой курицы, с грудки на бедро, с бедра на крыло. Снижение спроса в натуральном выражении за последние недели я оцениваю в 3–5%», — поделился Иванов.

Когда это закончится? По мнению специалиста, до лета курица вряд ли подешевеет.

«Весна — традиционный сезон высоких цен на фоне сокращения поголовья в зимний период и роста затрат на энергоносители. К тому же в мае нас ждут длинные праздники с шашлыками, а это дополнительный фактор поддержания спроса», — считает он.

Первые признаки снижения можно ожидать не раньше июня-июля, когда начнутся массовые поставки птицы с новых выводков, выращенных уже на свежих кормах нового урожая.

«Если цены на зерно не преподнесут сюрпризов, к осени мы можем увидеть коррекцию на 5–7% в меньшую сторону», — прогнозирует Иванов.

При этом остается фундаментальный вопрос: 700 рублей за грудку — это новая реальность или временный пик?

«Боюсь, что новая реальность, но с оговорками. Цена 700 рублей — это потолок для столичной розницы в сезон. Выше рынок не даст прыгнуть, потому что сработает потребительский предел. Как только грудка переваливает за 700–750 рублей, даже обеспеченный покупатель начинает задумываться: «А не взять ли мне индейку?» или «А не выгоднее ли купить целую тушку и разделать самому?» — отметил Иванов.

Эксперт также дал совет россиянам: не ленитесь искать места, где продают без наценки за бренд и упаковку, где можно купить и оптом, и в розницу без посредников. Такие места есть, и там цены до сих пор остаются разумными.

