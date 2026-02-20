Размер шрифта
Армия

Для укрепления западных границ России укрепляются составы ЛенВО и МВО

Генштаб ВС РФ: войска Ленинградского и Московского округов укрепляют
Евгений Биятов/РИА Новости

В целях усиления боевой мощи сил общего назначения, дислоцированных вблизи западных рубежей России, проводится модернизация и увеличение штатной численности личного состава Ленинградского и Московского военных округов (ЛенВО и МВО). Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, занимающий также должность первого заместителя начальника Генштаба.

«С целью наращивания боевых возможностей сил общего назначения, в первую очередь у наших западных границ, совершенствуется боевой и численный состав войск Ленинградского и Московского военных округов», — подчеркнул Рудской в беседе с газетой «Красная звезда».

Он также отметил, что одним из ключевых направлений является обеспечение сил общего назначения новейшим вооружением и военной техникой. В войска продолжают поступать образцы вооружения, доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях и доработанные с учетом опыта специальной военной операции.

Ранее Генштаб ВС РФ объявил о планах внедрения искусственного интеллекта для повышения военного превосходства.
 
