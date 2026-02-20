Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Украинец сменил пол и избежал мобилизации

Украинец сменил пол на женский и избежал мобилизации
Alim Yakubov/Shutterstock/FOTODOM

На Украине мужчина сменил пол в попытке избежать призыва в Вооруженные силы страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным канала, после прохождения соответствующих медицинских процедур и получения нового паспорта с женским указанием пола гражданин обратился в территориальный центр комплектования (ТЦК) с требованием о снятии с воинского учета.

Представители ТЦК отказали, ссылаясь на результаты медкомиссии. Однако харьковский суд удовлетворил иск мужчины, предписав снять его с учета.

С 2022 года на Украине функционируют Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые представляют собой прежние военкоматы. Эти учреждения, находящиеся в ведении министерства обороны, несут ответственность за ведение воинского учета, проведение мобилизации, вручение повесток и предоставление гражданам права на отсрочку от призыва. Деятельность ТЦК регламентируется четкими правилами, в рамках которых осуществляется административный контроль, а также ведется розыск лиц, нарушивших законодательство о воинской обязанности.

Ранее в Киеве спасавшийся от сотрудников ТЦК мужчина провалился под лед на Днепре.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!