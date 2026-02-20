Украинец сменил пол и избежал мобилизации

На Украине мужчина сменил пол в попытке избежать призыва в Вооруженные силы страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным канала, после прохождения соответствующих медицинских процедур и получения нового паспорта с женским указанием пола гражданин обратился в территориальный центр комплектования (ТЦК) с требованием о снятии с воинского учета.

Представители ТЦК отказали, ссылаясь на результаты медкомиссии. Однако харьковский суд удовлетворил иск мужчины, предписав снять его с учета.

С 2022 года на Украине функционируют Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые представляют собой прежние военкоматы. Эти учреждения, находящиеся в ведении министерства обороны, несут ответственность за ведение воинского учета, проведение мобилизации, вручение повесток и предоставление гражданам права на отсрочку от призыва. Деятельность ТЦК регламентируется четкими правилами, в рамках которых осуществляется административный контроль, а также ведется розыск лиц, нарушивших законодательство о воинской обязанности.

Ранее в Киеве спасавшийся от сотрудников ТЦК мужчина провалился под лед на Днепре.