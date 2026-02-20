Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 19 февраля 2026 года

19 февраля российские спортсмены выступили в ски-альпинизме и в фигурном катании на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо — 2026.

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль: он финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды и занял второе место в спринте. Чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Третий — француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов стал первым из россиян, кто поднялся на пьедестал на Олимпиаде-2026. Он также являлся единственным представителем России в ски-альпинизме на Играх. Этот вид спорта впервые включен в олимпийскую программу.

Фигуристка Аделия Петросян выступила в произвольной программе в индивидуальном турнире женщин-одиночниц. Ученица Этери Тутберидзе упала с четверного тулупа и набрала 141,64 балла за произвольную программу, а также 214,53 балла — в сумме. Это позволило ей занять шестое место на турнире.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Пока лучшим результатом для россиян является четвертое место Коростелева в скиатлоне.

Ранее Россия обошла 70 стран в зачете Олимпиады благодаря завоеванной медали.