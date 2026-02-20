Тарасова призвала не осуждать фигуристку Петросян, занявшую 6-е место на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила в защиту российской фигуристки Аделии Петросян, призвав не критиковать ее за решение исполнить четверной тулуп в произвольной программе на Олимпиаде в Италии. Об этом она заявила в эфире Okko.

По словам Тарасовой, выбор сложных элементов остается за спортсменом и его тренерским штабом.

«Понимаете, это не нашего ума дела [вставлять четверной или нет], есть педагоги, есть она сама. Когда ты прыгаешь тулуп четверной, как же его не вставлять? Никто не прыгает из десяти десять сложные прыжки. Просто не пошла вверх», — отметила Тарасова.

Она выразила сожаление по поводу ошибки Петросян и того, как этот момент сказался на настроении фигуристки для последующих элементов.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Тем не менее остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. В итоге россиянка завершила соревнования на шестой позиции.

