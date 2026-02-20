Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Спорт

Тарасова призвала не осуждать фигуристку Петросян, занявшую 6-е место на ОИ

Тарасова призвала не осуждать Петросян за выбор четверного тулупа
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила в защиту российской фигуристки Аделии Петросян, призвав не критиковать ее за решение исполнить четверной тулуп в произвольной программе на Олимпиаде в Италии. Об этом она заявила в эфире Okko.

По словам Тарасовой, выбор сложных элементов остается за спортсменом и его тренерским штабом.

«Понимаете, это не нашего ума дела [вставлять четверной или нет], есть педагоги, есть она сама. Когда ты прыгаешь тулуп четверной, как же его не вставлять? Никто не прыгает из десяти десять сложные прыжки. Просто не пошла вверх», — отметила Тарасова.

Она выразила сожаление по поводу ошибки Петросян и того, как этот момент сказался на настроении фигуристки для последующих элементов.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Тем не менее остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. В итоге россиянка завершила соревнования на шестой позиции.

Ранее Валиева осталась единственной россиянкой с мировыми рекордами в фигурном катании.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!