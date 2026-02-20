На Украине мужчина бросил гранату в полицейских

В Черновицкой области Украины мужчина бросил гранату в машину с полицейскими

В Черновицкой области Украины неизвестный мужчина бросил гранату в полицейский автомобиль, в результате взрыва два сотрудника полиции получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское агентство УНИАН.

По его информации, проводится спецоперация. Пострадавшим правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

Других подробностей СМИ не приводит.

В ноябре в Днепре (бывший Днепропетровск) при отправке на фронт мобилизованный привел в действие гранату. Взрыв произошел рядом с торговыми киосками, место происшествия оцепили сотрудники полиции.

В сентябре в Львовской области Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) устроил стрельбу во время вручения повестки. Задержанный местный житель пытался освободиться из рук работника ТЦК, но тот достал пистолет и открыл огонь.

В том же месяце в городе Ковель Волынской области Украины около 20 мужчин напали на сотрудников ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий.

Ранее на Украине депутат получил пожизненный срок за взрыв трех гранат.